Малиновский завоевал бронзу у юниоров в гонке преследования на ЧМ в Раубичах

Россиянин Игорь Малиновский завоевал бронзовую награду в юниорской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах, Беларусь.
Победу одержал белорус Дмитрий Лазовский, преодолевший дистанцию за 26 минут 4,2 секунды. Вторым стал его соотечественник Никита Лобастов (+19,8). Малиновский, замкнувший призовую тройку, совершил два промаха (+29,1).
Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь
Юниоры. Гонка преследования
1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 26.04,2 (1+2+1+1)
2. Никита Лобастов (Беларусь) – +19,8 (2+0+0+1)
3. Игорь Малиновский (Россия) – +29,1 (0+2+0+0)
...
6. Вадим Истамгулов (Россия) – +1.10,9 (1+0+1+2)...
12. Кирилл Бажин (Россия) – +1.53,7 (2+4+0+3)...
21. Николай Дмитриев (Россия) – +2.35,2 (0+2+2+2)...
27. Илья Бурлаков (Россия) – +3.14,0 (2+3+2+2)...
38. Андрей Вьюхин (Россия) – +4.31,7 (2+2+3+3).
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