Гореева стала второй в юниорской гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Россиянка Анастасия Гореева завоевала серебро у юниоров в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах, Беларусь.
Победу одержала китаянка Юанмен Чу. Третий результат показала украинская биатлонистка Анна Кривонос.
Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь
Юниорки. Гонка преследования
1. Юанмен Чу (Китай) – 23.56,7 (0+0+0+1)
2. Анастасия Гореева (Россия) – +11,7 (1+1+1+0)
3. Анна Кривонос (Украина) – +21,7 (0+0+0+1)
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10. Владислава Гаврилова (Россия) – +2.16,3 (3+2+2+1)
11. Валерия Васнецова (Россия) – +2.28,0 (1+0+1+3)...
14. Юлия Лапина (Россия) – +2.47,8 (0+0+1+2)...
20. Анастасия Халиуллина (Россия) – +2.56,3 (1+1+0+1)...
26. Арина Пантова (Россия) – +3.33,2 (2+0+2+3).
Малиновский завоевал бронзу у юниоров в гонке преследования на ЧМ в Раубичах
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