Биатлонистка Гореева — о серебре на летнем ЧМ: ещё одну гонку я бы не выдержала

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала свой результат в гонке преследования среди юниорок на летнем чемпионате мира в Раубичах (Беларусь). Спортсменка завоевала серебряную награду.
«Сложно было стрелять из-за давления. Это гонка преследования, здесь нет права на ошибку. Всё решается в стрельбе, а на кругу отыграться практически невозможно.
Когда подходила на последний рубеж, понимала, что эта стрельба сейчас решит всё: буду либо в цветах, либо на пьедестале. Дала себе слово не смотреть, как стреляют соперницы, и работала только с собой.
Да, некоторые выстрелы откладывала. Старалась не дёргать пальцем и не спешить, потому что этот выстрел мог стоить мне медали.
Это уже третий старт подряд, чувствуется усталость. Ещё одну гонку уже не смогла бы", — цитирует Горееву «Матч ТВ».
- 25 августа 2019
-
15:34
-
14:49
-
12:47
- 24 августа 2019
-
19:39
-
18:46
-
18:17
-
18:10
-
17:15
-
15:55
-
15:40
-
15:12
-
13:54
-
09:56
-
00:54
-
00:27
- 23 августа 2019
-
22:21
-
19:17
-
18:42
-
18:32
-
18:13
-
16:04
-
15:29
-
14:35
-
13:59
-
13:28
-
13:23
-
12:54
-
11:45
-
11:35
-
11:08
-
11:05
-
10:00
-
06:00
- 22 августа 2019
-
15:34
-
15:30