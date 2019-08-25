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Биатлонистка Гореева — о серебре на летнем ЧМ: ещё одну гонку я бы не выдержала

Биатлонистка Гореева — о серебре на летнем ЧМ: ещё одну гонку я бы не выдержала
Биатлон / Летний биатлон 0

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала свой результат в гонке преследования среди юниорок на летнем чемпионате мира в Раубичах (Беларусь). Спортсменка завоевала серебряную награду.

«Сложно было стрелять из-за давления. Это гонка преследования, здесь нет права на ошибку. Всё решается в стрельбе, а на кругу отыграться практически невозможно.

Когда подходила на последний рубеж, понимала, что эта стрельба сейчас решит всё: буду либо в цветах, либо на пьедестале. Дала себе слово не смотреть, как стреляют соперницы, и работала только с собой.

Да, некоторые выстрелы откладывала. Старалась не дёргать пальцем и не спешить, потому что этот выстрел мог стоить мне медали.

Это уже третий старт подряд, чувствуется усталость. Ещё одну гонку уже не смогла бы", — цитирует Горееву «Матч ТВ».

Гореева стала второй в юниорской гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
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