Биатлонистка Гореева — о серебре на летнем ЧМ: ещё одну гонку я бы не выдержала

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала свой результат в гонке преследования среди юниорок на летнем чемпионате мира в Раубичах (Беларусь). Спортсменка завоевала серебряную награду.

«Сложно было стрелять из-за давления. Это гонка преследования, здесь нет права на ошибку. Всё решается в стрельбе, а на кругу отыграться практически невозможно.

Когда подходила на последний рубеж, понимала, что эта стрельба сейчас решит всё: буду либо в цветах, либо на пьедестале. Дала себе слово не смотреть, как стреляют соперницы, и работала только с собой.

Да, некоторые выстрелы откладывала. Старалась не дёргать пальцем и не спешить, потому что этот выстрел мог стоить мне медали.

Это уже третий старт подряд, чувствуется усталость. Ещё одну гонку уже не смогла бы", — цитирует Горееву «Матч ТВ».