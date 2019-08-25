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Латыпов занял 2-е место в мужской гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону

Латыпов занял 2-е место в мужской гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Россиянин Эдуард Латыпов показал второй результат в гонке преследования у мужчин на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Он допустил пять промахов.

Золото выиграл представитель Словакии Мартин Отченаш. Третьим стал словенец Клемен Бауэр.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь
Мужчины. Гонка преследования

1. Мартин Отченаш (Словакия) – 25.21,8 (0+0+0+0)
2. Эдуард Латыпов (Россия) – +9,9 (2+1+0+2)
3. Клемен Бауэр (Словения) – +14,9 (2+1+2+1)
...
11. Семён Сучилов (Россия) – +48,1 (2+1+2+1)...
19. Вадим Филимонов (Россия) – +1.18,1 (1+2+1+0)...
21. Александр Поварницын (Россия) – +1.19,2 (1+1+1+4)
22. Пётр Пащенко (Россия) – +1.21,7 (3+0+1+2)...
30. Сергей Корастылёв (Россия) – 2.26,3 (0+1+0+1).

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