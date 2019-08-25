Латыпов: решил рискнуть, отработав быстрее, поторопился и сделал ошибки

Россиянин Эдуард Латыпов, который показал второй результат в мужской гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь), прокомментировал своё выступление.



«Перед началом гонки было неважное самочувствие. Слишком жарко, организм восстанавливается не так быстро. Пришлось с первого круга терпеть и работать до конца. На последнем рубеже был небольшой запас. Решил рискнуть, отработав быстрее, ведь штрафной круг маленький. Поторопился и сделал ошибки. На каждой гонке я выкладывался на сто процентов, боролся за победу. Устал, надо немного освежиться. Потом придут нужные мысли, сделаю выводы о своих ошибках и постараюсь их исправить. Чем больше бегаешь соревнований, особенно на международном уровне, тем больше появляется уверенности, становится намного легче», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ксения Каллаур.

Латыпов показал второй результат в гонке преследования. Золото выиграл представитель Словакии Мартин Отченаш.