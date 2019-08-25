Воронина: не ожидала медаль, просто хотела пробежать гонку на 100%

Россиянка Тамара Воронина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Воронина стала серебряным призёром, допустив один промах на последнем огневом рубеже.

«Я просто хотела получать удовольствие от каждого дня, учиться чему-то новому в гонках, хорошо отрабатывать и на дистанции, и на рубеже. Не ожидала получить медаль, просто хотела пробежать гонку на сто процентов. На последнем круге было тяжело, знала, что сзади были сильные атлеты, вдобавок на последнем кругу я немного подустала. Сегодня, к сожалению, не удалось удержать своё маленькое преимущество до финишной черты, хоть и очень хотелось. Цель на предстоящий сезон: просто стараться выступать хорошо», — сказала Воронина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Каллаур.