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Воронина: не ожидала медаль, просто хотела пробежать гонку на 100%

Воронина: не ожидала медаль, просто хотела пробежать гонку на 100%
Биатлон / Летний биатлон 0

Россиянка Тамара Воронина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). Воронина стала серебряным призёром, допустив один промах на последнем огневом рубеже.

«Я просто хотела получать удовольствие от каждого дня, учиться чему-то новому в гонках, хорошо отрабатывать и на дистанции, и на рубеже. Не ожидала получить медаль, просто хотела пробежать гонку на сто процентов. На последнем круге было тяжело, знала, что сзади были сильные атлеты, вдобавок на последнем кругу я немного подустала. Сегодня, к сожалению, не удалось удержать своё маленькое преимущество до финишной черты, хоть и очень хотелось. Цель на предстоящий сезон: просто стараться выступать хорошо», — сказала Воронина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Каллаур.

Воронина выиграла серебро в гонке преследования на ЧМ по летнему биатлону
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