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Сборная России — лидер по числу медалей на ЧМ-2019 по летнему биатлону

Сборная России — лидер по числу медалей на ЧМ-2019 по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Сборная России завоевала наибольшее количество медалей на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). В копилке российской команды – 12 наград (2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых). Однако по количеству наград высшей пробы отечественные биатлонисты уступили командам Беларуси и Китая, завоевавшим по три золота.

Чемпионами мира в составе сборной России стали юниорка Валерия Васнецова в суперспринте и Екатерина Глазырина в спринте. Серебро завоевали Александр Поварницын в спринте, Эдуард Латыпов, Тамара Воронина и юниорка Анастасия Гореева – в гонке преследования. Бронзовыми призёрами стали Латыпов, Глазырина и юниор Игорь Малиновский – в суперспринте, Гореева и Латыпов – в спринте, Малиновский – в пасьюте.

Медальный зачёт ЧМ-2019 по летнему биатлону

1. Россия – 12 (2, 4, 6)
2. Украина – 7 (1, 1, 5)
3. Беларусь – 4 (3, 1, 0)
3. Китай – 4 (3, 1, 0)
5. Чехия – 4 (1, 3, 0)
6. Корея – 2 (2, 0, 0)
7. Словения – 2 (0, 1, 1)
8. Словакия – 1 (1, 0, 0).

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