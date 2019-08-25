Сборная России — лидер по числу медалей на ЧМ-2019 по летнему биатлону

Сборная России завоевала наибольшее количество медалей на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь). В копилке российской команды – 12 наград (2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых). Однако по количеству наград высшей пробы отечественные биатлонисты уступили командам Беларуси и Китая, завоевавшим по три золота.

Чемпионами мира в составе сборной России стали юниорка Валерия Васнецова в суперспринте и Екатерина Глазырина в спринте. Серебро завоевали Александр Поварницын в спринте, Эдуард Латыпов, Тамара Воронина и юниорка Анастасия Гореева – в гонке преследования. Бронзовыми призёрами стали Латыпов, Глазырина и юниор Игорь Малиновский – в суперспринте, Гореева и Латыпов – в спринте, Малиновский – в пасьюте.

Медальный зачёт ЧМ-2019 по летнему биатлону



1. Россия – 12 (2, 4, 6)

2. Украина – 7 (1, 1, 5)

3. Беларусь – 4 (3, 1, 0)

3. Китай – 4 (3, 1, 0)

5. Чехия – 4 (1, 3, 0)

6. Корея – 2 (2, 0, 0)

7. Словения – 2 (0, 1, 1)

8. Словакия – 1 (1, 0, 0).