Глава СБР Драчёв: если биатлонисты не пойдут на диалог, мы сделаем выводы

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что организация направила официальные приглашения спортсменам на заседание правления СБР, которое состоится в Москве завтра, 27 августа. Ранее трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов отказался подписывать соглашение с СБР. Недовольство условиями договора также высказали его партнёры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.

«Мы разослали приглашения всем биатлонистам, которые хотели бы обсудить условия контракта, в том числе и Логинову. Посмотрим, приедут они или нет, пойдут ли они на диалог. Если им это не надо, то будем делать определённые выводы», – приводит слова Драчёва ТАСС.

В прошлом сезоне Логинов занял второе место в общем зачёте Кубка мира.

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