Биатлонистка Коукалова признала танцы видом спорта

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о подготовке к конкурсу «Танцы со звёздами».

«Мы с Мартином начали танцевать в Stardance в середине июля. Он всегда говорил, что танцы – это высший спорт. Я не спорила, но про себя думала: «Как можно сравнивать, танцы и спорт?»

Сейчас, после сотни часов тренировок, я хочу отдать должное танцорам. Физическая нагрузка и время, которым жертвуют танцоры, совершенно сопоставимы с большинством видов спорта. Теперь я могу подтвердить это сама», – написала Коукалова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Габриэлы Коукаловой.

Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.

В мае 2019 года 29-летняя Коукалова объявила о завершении карьеры, так как не сумела восстановиться от травмы икроножных мышц.