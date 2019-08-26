«Справедливая Россия» обжаловала в Верховном суде отказ снять Шипулина с выборов

«Справедливая Россия» направила апелляционную жалобу в Верховный суд России по вопросу снятия кандидата от «Единой России» биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Госдуму.

«После получения мотивировочной части решения суда и детального изучения всех документальных материалов дела избирательным штабом Алексея Коровкина 26 августа принято решение о подаче апелляционной жалобы в Верховный суд РФ. В основе жалобы лежат официальные разъяснения ПАО «Сбербанк», прямо указывающие на то, что письмо от имени Сбербанка, найденное в почте Антона Шипулина и заверенное нотариусом вместе с прикрепленным файлом брокерского отчёта банка, отправлялось не Сбербанком и содержит явные признаки мошеннического письма», — говорится в официальном заявлении на сайте регионального отделения партии «Справедливая Россия».

На минувшей неделе Свердловский областной суд принял решение отклонить иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия» Коровкина об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона, бывшего биатлониста Шипулина («Единая Россия»).

Шипулину удалось доказать, что на момент подачи декларации он уже не владел акциями иностранного банка, что запрещено законодательством для кандидатов в депутаты Госдумы. В качестве доказательства был представлен нотариальный осмотр почтового ящика Шипулина, в котором оказалось письмо от Сбербанка, содержащее брокерский отчёт за июль, подтверждающий дату продажи акций 12 июля 2019 года.