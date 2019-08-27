Подчуфарова: раньше ставила перед собой большие цели, что было ошибкой

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, решившая возобновить карьеру, рассказала о задачах, которые поставила перед собой.

«Без задач нет смысла возвращаться. Если нашла мотивацию для тренировок, значит, точно вижу перед собой какую-то цель. Хотя, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Поэтому о задачах не будем. Поработаю на тренировках, потом будет видно. А то наговорю выше крыши и не оправдаю надежд. Раньше перед собой я ставила большие цели, и это было моей большой ошибкой. Сейчас никаких максималистских установок. Тем более, только втягиваюсь в процесс. Буду прислушиваться к организму и делать соответствующие выводы. События не форсирую, объёмы увеличиваю постепенно. Всё-таки больше года находилась вне спорта. Определённую работу, конечно, выполняла, но не в тех объёмах, которые необходимы для подготовки к серьёзным стартам. Сейчас надо прочувствовать работу, чтобы организм адаптировался к тренировкам. Рискованно сразу переходить на максимальные нагрузки.

Рассчитываю ли попасть в сборную? Сделаю всё возможное для этого. Сложно сказать, к чему приведут мои старания. Одному Богу известно. В любом случае, выше головы не прыгнешь, что на тренировках наработаешь, таких и результатов достигнешь. Надеюсь, мне поможет опыт. А вот о физическом состоянии говорить рановато. Летом я тренировалась без спаррингов и не знаю своих возможностей. Первой контрольной гонкой для меня станет сентябрьский чемпионат страны. Там и пойму, куда двигаться дальше.

Скрывать не стану, Олимпиада — одна из моих целей. Три года достаточный срок, чтобы полностью восстановиться, и пробиться в олимпийскую команду. И я понимаю, что мне придётся подниматься с низов, выдержать серьёзную конкуренцию», — приводит слова Подчуфаровой «Столица С».