Союз биатлонистов России договорился со спортсменами об условиях контрактов

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что СБР согласовал со спортсменами условия контрактов. Ранее трёхкратный призёр чемпионатов мира Александр Логинов отказывался подписывать соглашение с СБР. Недовольство условиями договора также высказывали его партнёры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.
В частности, биатлонистов не устраивало количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров. Логинов, Малышко, Бабиков и Матвей Елисеев приняли участие в обсуждении ситуации с контрактами на заседании правления СБР в Москве.
«Мы обговорили все моменты, которые были важны для спортсменов и СБР. Сейчас мы обо всём договорились, у нас есть полное понимание. Этот сезон будет переходным, мы пошли спортсменам навстречу: их действующие соглашения с личными спонсорами будут сохранены», — приводит слова Драчёва ТАСС.
По словам главы СБР, для каждого титулованного спортсмена сборной будет составлен индивидуальный договор к базовому контракту, который позволит ему исполнить обязательства перед личным спонсором. Позднее СБР разработает универсальный документ, в котором рекламные места для личных спонсоров будут определяться по результатам биатлонистов.
«Спортсмены рассказали, что на этот сезон у них уже есть договорённости с личными спонсорами, поэтому мы пошли спортсменам, которые этого заслужили, навстречу, чтобы они могли исполнить свои обязательства. Я говорю о тех, кто здесь присутствует, и о Евгении Гараничеве, который не смог прилететь по весомым причинам. Также мы пошли навстречу Екатерине Юрловой, которая в письме чётко объяснила, что ей нужно», — заявил Драчёв.
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