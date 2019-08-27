Драчёв: 2-3 евро на такси — это не та проблема, которую надо обсуждать

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что на заседании правления СБР в Москве обсуждался вопрос логистических накладок, с которым сталкивались спортсмены на сборах и соревнованиях. Сегодня, 27 августа, стороны нашли компромисс в вопросе условий контрактов биатлонистов с СБР. Камнем преткновения было количество рекламных мест на экипировке для личных спонсоров, качество организации тренировочных сборов и логистика.



«Не всегда проблемы возникали по нашей вине, ведь не только Союз биатлонистов России отвечает за приобретение билетов и другие вопросы логистики. Мы объяснили спортсменам, как всё организуется, они всё поняли, у них больше вопросов нет.



Вопросы экипировки, трансферов и размещения — общие, за них отвечает не только Драчёв. Мы сейчас скорректируем работу, чтобы стало удобней. Если это зависит от Союза биатлонистов России, мы будем готовы поддержать предложения и наладить работу. Но спортсмены тоже неплохо получают, поэтому если идёт речь о такси, двух-трёх евро, то, друзья мои, нужно понимать, что мы профессионалы и это не те проблемы, которые нужно обсуждать», — цитирует Драчёва ТАСС.

Союз биатлонистов России договорился со спортсменами об условиях контрактов