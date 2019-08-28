Экипировщик сборной России: не обвиняю Логинова, просто он не знает кухни

Владелец компании-экипировщика сборной России по биатлону KV+ Тауф Хамитов прокомментировал слова лидера команды Александра Логинова о проблемах с поставкой одежды в минувшем сезоне.



«Со слов Саши Логинова я понял, что ему не хватало второго гоночного комбеза. Давайте посмотрим фото прошлого сезона – и увидим комбезы двух разных расцветок. Кто-то бегал в том, который посчитал удобнее, кто-то сочетал: верх от одного, низ от другого. Очевидно, что у каждого был выбор из двух вариантов. Возможно, Саше не выдали второй – но это уже вопрос не ко мне. И ещё. Сверх всех прописанных артиклей я сделал к чемпионату мира отдельные серии комбезов – у девушек и парней даже цвета различались. Суммируя, основа получила за сезон по три комбеза.



Были вещи, которые мы обещали, но не дали. Теперь я понимаю: лучше ничего не обещать. Речь как раз об утеплённых жилетках – Саша Логинов про них тоже вспомнил. Жилетки были готовы к концу февраля – признаю, получилось долго. Хотя если отсчитать 5-6 месяцев с августа, то нормальный производственный срок.



Когда жилетки были готовы, я связался с начальником команды Дмитрием Рочевым: что делать? Он ответил: сезон заканчивается, нам ничего не нужно. Так что жилеты остались в Китае; я тогда и решил, что к новому сезону привезём их единой доставкой вместе с новыми артиклями.



Я ни в коем случае не обвиняю Сашу Логинова. Просто он не знает кухни, а рассказывать спортсменам про те же жилетки – не моя работа. Объективно, невыдача жилеток – не такая большая трагедия. Особенно для тех условий, с которых мы стартанули в августе», – цитирует Хамитова Sports.ru.

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