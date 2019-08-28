Подчуфарова — о допинговых скандалах с россиянами: мне бояться нечего

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, принявшая решение возобновить карьеру, рассказала, не боится ли допинговых скандалов, в центре которых в последние годы оказались российские спортсмены. В частности, в нарушении антидопинговых правил подозревается Маргарита Васильева, пропустившая 3 допинг-теста за 12 месяцев.

«Не боюсь. В противном случае не стала бы возвращаться. Затаилась бы и сидела. Мне бояться нечего. Я не принимаю запрещённых препаратов. И снова рвусь в бой.



Хотя в свете последних событий нельзя быть уверенной в своей безопасности на сто процентов. Видите, всю сборную нашу не допустили на Игры в Корею. За бортом турнира четырёхлетия оказались люди, никогда не нарушавшие антидопинговых правил», — приводит слова Подчуфаровой «Столица С».

Победительница и призёр этапов Кубка мира Подчуфарова объявила о завершении карьеры 30 апреля 2018 года.