Домрачева отреагировала на скандал в российском биатлоне

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ксении Каллаур поделилась мнением по поводу конфликта российских биатлонистов с СБР об условиях контрактов.
«Если честно, я не сильно вдавалась в подробности. Знаю, что какое-то обсуждение идёт. Надеюсь, что всё разрешится благоприятным образом для спортсменов и вообще для всех российских болельщиков. Надеюсь, что Александр Логинов будет выступать в будущем сезоне. У него есть все шансы побороться за награды.
Были ли конфликты в сборной Беларуси? У нас было соглашение с федерацией биатлона по поводу размещения личных спонсоров на определённых местах. Так что конфликтов по этому поводу у нас не было», — сказала Домрачева.
Полная версия интервью выйдет на «Чемпионате» позже.
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