Губерниев: мне мама говорит: «Посмотри, где Фуркад — и где, так сказать, „это“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов в сезоне и рассказал об отношениях с французом Мартеном Фуркадом. В 2017 году Губерниев назвал пятикратного олимпийского чемпиона свиньёй из-за того, что тот в эстафете на чемпионате мира сначала подтолкнул Александра Логинова, а на финише закрыл коридор Антону Шипулину.



«Я думаю, что сильно лучше, чем в этом году, не будет. Но, поскольку я оптимист, и сильно хуже тоже нет. Отдельные всплески нашей команды планируются. В принципе, я, может, скажу крамольную вещь, но мне гораздо интереснее на данный момент Фуркад, будет ли он где-то рядом с Йоханнесом.



Я рассчитываю на наших прекрасных женщин, я же люблю женский спорт больше, чем мужской. Прорыва в этом сезоне не будет, но всплески ожидаются.



Мартен Фуркад — король, огромный молодец, он редкий умница. И даже моя мама говорит: «Дима, ну посмотри, где, так сказать, „это“ и где Мартен Фуркад». Но я лично зарубался даже не за конкретных спортсменов, а за страну в данной ситуации. Но мы с Мартеном сейчас в замечательных отношениях, лучше не бывает. И мы на «Матч ТВ» купили его лыжный биатлонный фестиваль, который будет 31-го числа в эфире. Мы же с ним всё уже обсудили. Сказать, что мне неловко… Я бы не стал так говорить. Я сожалел, безусловно, о том, что произошло тогда, это было действительно очень эмоционально, но никто ни перед кем не извинялся», — сказал Губерниев в программе «Едим спорт» в гостях у журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова на Studio 21.

Губерниев: сожалею, что назвал Фуркада свиньёй. Не извиняюсь, а именно сожалею