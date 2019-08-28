Падин: белорусские биатлонисты ни капельки россиянам в физике не проигрывают

Бывший тренер резервной женской сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал о начале работы с командой Беларуси.
«Потенциал у белорусских биатлонистов есть. Очень хорошие ребята. Я уже принял участие в трёх сборах: в Цахкадзоре, Раубичах и Антхольце – и могу говорить об этом ответственно. Все парни идут на контакт, у них есть стремление прогрессировать, становиться лучше. Более того, никакого проигрыша в физическом плане по сравнению с россиянами я не вижу. Ни капельки!
Поэтому задача формулируется, на мой взгляд, просто: надо полностью раскрыть их резервы. Что касается психологии, то здесь очень многое зависит от тренерской уверенности в своей программе подготовки и того, как мы сумеем вдохновить парней на достижение высокого результата. Если удастся решить и эту задачу, то будущее окажется светлым.
Повторю, очень многое говорит мне о том, что в белорусском составе есть победители завтрашних гонок. Моя личная адаптация в новом коллективе проходит безо всяких проблем. Со многими знаком уже очень давно, поэтому «вошёл» в команду легко. Мне по душе дискуссионный характер общения. Во-первых, в споре рождается истина, во-вторых, никто ни на кого не обижается. Когда идёт обсуждение деталей тренировочного процесса, каждый высказывает своё мнение, которое не отторгается, а воспринимается и обсуждается», – цитирует Падина «Sputnik Беларусь».
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