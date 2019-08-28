«Справедливая Россия» отозвала из Верховного суда жалобу на Шипулина

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия», фельдшер выездной бригады скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин отозвал из Верховного суда апелляционную жалобу по вопросу снятия с выборов своего оппонента – экс-биатлониста и кандидата в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Антона Шипулина.

Причиной неожиданного для многих решения стало неофициальное коллективное обращение ряда заслуженных спортсменов Урала и России, которые попросили «не использовать, возможно, имеющийся, но всё-таки формальный повод для резонансных судебных тяжб, которые могут нанести вред репутации не столько кандидата в депутаты, сколько именно олимпийского чемпиона России. А, значит, и стране в целом».

Шипулин действительно не владел акциями иностранной компании на момент подачи декларации и предоставил оппоненту реальные доказательства.

«Мы не сутяжники. Если он действительно продал иностранные акции, остальное не так важно. Я против того, чтобы лишать людей выбора. Главной целью моей избирательной кампании было не судиться с Шипулиным, а привлечь внимание к проблеме здравоохранения на севере Урала. И именно в этом направлении я буду идти до конца. Поэтому пускай избиратели решат сами, кто достоин быть депутатом Госдумы», – приводит слова Коровкина пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».

Ранее Свердловский областной суд принял решение отклонить иск Коровкина об отмене регистрации на выборах Шипулина, якобы имеющего акции иностранного банка.