Малышко: удивлён и доволен, что СБР пошёл навстречу биатлонистам

Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвёл итоги встречи биатлонистов национальной команды с членами исполкома Союза биатлонистов России, которая состоялась 27 августа в Москве. Руководство СБР обсудило со спортсменами проблемные моменты контрактов.

«Все компромиссы найдены, я очень рад, что правление СБР присутствовало почти в полном составе. Друг друга услышали, услышали спортсменов, что нам нужно именно для результата, а не для кого-то из нас лично. Я удивлён и доволен, что нам решили пойти навстречу. Мы понимаем, что не все вопросы зависят только от СБР, есть и другие проблемы. Общими силами договорились решать проблемы и пожали руки», — сказал Малышко пресс-службе федерации биатлона Санкт-Петербурга.

Также Малышко рассказал о ходе подготовки к сезону-2019/20 в составе сборной России.

«До Сочи было тяжеловато, два сбора не мог втянуться. Может быть, из-за большого количества силовых тренировок. Мало скоростной работы было проведено. На контрольной тренировке в Тюмени ощущал себя довольно тяжело. Но, приехав в Сочи, был удивлён, стрельба держалась на уровне, и состояние было довольно хорошее. Хотя опять же не делали большой скоростной работы. Цели на сбор в Санкт-Петербурге – разогнаться, почувствовать скорость и уехать на чемпионат России», – сказал Малышко.

Чемпионат России пройдёт в Чайковском с 19 по 22 сентября.