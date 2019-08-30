Малышко: удивлён и доволен, что СБР пошёл навстречу биатлонистам

Российский биатлонист Дмитрий Малышко подвёл итоги встречи биатлонистов национальной команды с членами исполкома Союза биатлонистов России, которая состоялась 27 августа в Москве. Руководство СБР обсудило со спортсменами проблемные моменты контрактов.
«Все компромиссы найдены, я очень рад, что правление СБР присутствовало почти в полном составе. Друг друга услышали, услышали спортсменов, что нам нужно именно для результата, а не для кого-то из нас лично. Я удивлён и доволен, что нам решили пойти навстречу. Мы понимаем, что не все вопросы зависят только от СБР, есть и другие проблемы. Общими силами договорились решать проблемы и пожали руки», — сказал Малышко пресс-службе федерации биатлона Санкт-Петербурга.
Также Малышко рассказал о ходе подготовки к сезону-2019/20 в составе сборной России.
«До Сочи было тяжеловато, два сбора не мог втянуться. Может быть, из-за большого количества силовых тренировок. Мало скоростной работы было проведено. На контрольной тренировке в Тюмени ощущал себя довольно тяжело. Но, приехав в Сочи, был удивлён, стрельба держалась на уровне, и состояние было довольно хорошее. Хотя опять же не делали большой скоростной работы. Цели на сбор в Санкт-Петербурге – разогнаться, почувствовать скорость и уехать на чемпионат России», – сказал Малышко.
Чемпионат России пройдёт в Чайковском с 19 по 22 сентября.
- 30 августа 2019
-
18:09
-
11:35
-
10:57
-
10:09
- 29 августа 2019
-
17:52
-
12:27
- 28 августа 2019
-
17:39
-
12:23
-
11:26
-
10:57
-
10:48
-
10:03
-
09:52
- 27 августа 2019
-
16:21
-
14:30
-
14:21
-
13:14
-
10:41
-
10:02
-
00:48
-
00:17
- 26 августа 2019
-
20:31
-
19:56
-
17:54
-
13:27
-
11:42
-
11:36
-
11:02
-
09:49
- 25 августа 2019
-
19:07
-
18:40
-
18:05
-
17:14
-
16:36
-
15:34