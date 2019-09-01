На тренерском совете обсудят «коррективы принципов отбора в сборную России»

Председатель тренерского совета СБР Евгений Редькин рассказал о ходе подготовки к тренерскому совету, который пройдёт в рамках летнего чемпионата страны в Чайковском.
«Летом я провёл встречи с тренерами всех сборных команд, с руководством СБР. Мы много говорили о том, как выстраивается подготовка к зимнему сезону с долгосрочной перспективой на Олимпийские игры, и меня лично программа, по которой готовятся наши сборные, убеждает. Конечно, всякая программа не догма и должна иметь возможность корректировки в течение сезона. Именно этот вопрос мы рассмотрим на тренерском совете в Чайковском. Сейчас я к нему активно готовлюсь – поскольку для меня это будет первый тренерский совет в моем новом статусе.
Очень рассчитываю на конструктивную и плодотворную дискуссию – сезон-2019/20 должен дать ответы на многие вопросы. Именно поэтому будут обсуждаться некоторые коррективы принципов отбора. Не секрет, что в последние годы многие спортсмены, успешно выступая на отборочных стартах, затем резко сдавали и не были способны показать достойный результат на соревнованиях, к которым они, в общем-то, и отбирались. С этой практикой надо решительно покончить. Вместе с тем активную и полезную ротацию состава всех сборных команд необходимо осуществлять на всех этапах подготовительного и соревновательного периодов. В связи с этим с интересом ждём результатов соревнований в Чайковском и Ижевске (там пройдёт первенство юношей и девушек) и полезной дискуссии на тренерском совете», — приводит слова Редькина пресс-служба СБР.
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