М. Фуркад: в школе учитель уставал от меня, потому что я во всём участвовал

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад рассказал, каким он был в школе.

«Я не помню первый день в школе. Но хорошо запомнил, как в прошлом году в первый раз повёл свою дочь в школу. Это особенный момент для родителей. Потому что понимаешь, что с этого дня она начинает жить собственной жизнью.

Не могу сказать, что был очень хорошим учеником. Но я хочу быть хорошим, это в моём характере. И думаю, в школе был таким же: хотел быть первым, хотел быть лучшим. Думаю, от меня уставал наш учитель, потому что я постоянно во всём участвовал.

Я не очень хорош в математике. Всегда было сложно её понимать. А любил биологию, французскую историю. Философия — тоже была одной из любимых дисциплин.

Я дрался в школе один раз. Но это плохое воспоминание, потому что парень ударил меня, а я ему не ответил. В школе я приобрел много друзей. Со своей женой я тоже там познакомился. Вот это достаточно хорошее воспоминание», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».