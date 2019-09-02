Йоханнес Бё может пропустить январские этапы Кубка мира из-за рождения сына
Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что может пропустить старты в январе из-за рождения сына. 26-летний спортсмен и его супруга Хедда Дэли ожидают появления на свет ребёнка в январе 2020 года.
«Я очень хочу быть дома во время родов, так что на январь у меня особые планы. Январь — важнейший месяц в плане соревнований и пропускать его жаль, но по сравнению с рождением ребёнка это не имеет никакого значения.
Мой план A — пропустить этап в Оберхофе, но принять участие в других. Если не получится, то план B — пропустить два этапа. План C — не выступать в январе вообще", — приводит слова Бё NRK.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё станет отцом
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