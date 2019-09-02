Юрлова-Перхт: для меня август – это месяц тестов

Чемпионка мира в индивидуальной гонке (2015), серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте (2019) российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что была немного удивлена приглашением на фестиваль Мартена Фуркада в Анси.
«Я увидела неизвестный номер на экране своего телефона и просто не ответила. Затем я получила сообщение от Мартена, в котором он сообщил, что хотел бы, чтобы я приехала на его фестиваль. Конечно же, я была очень взволнована и счастлива, ведь в фестивале принимают участие лишь восемь женщин. Мой незамедлительный ответ был: “Да!” Я не собиралась говорить “нет”, только “да”!
Для меня август – это месяц тестов. Я приняла участие в Blink, также в Висбадене, а теперь и здесь. Приятно почувствовать соревновательный дух летом. Но также очень приятно приезжать на подобные мероприятия, где можно посоревноваться в спокойной атмосфере, потому что зимой у нас такого шанса нет», — приводит слова Юрловой-Перхт пресс-служба IBU.
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