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Экхофф назвала Нортуга толстым, а затем извинилась

Экхофф назвала Нортуга толстым, а затем извинилась
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о короткой беседе с соотечественником Петтером Нортугом, двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам. Экхофф и Нортуг случайно встретились в Маридалене, пригороде Осло.

«Недавно мы с бойфрендом были в Маридалене — я там тренировалась. Я была зла, в агрессивном настроении, когда вдруг справа подъехала машина. И в ней кто-то снимал меня на камеру. Это был Петтер Нортуг. Он сказал: «Прекрасно выглядишь!» Я ответила: «А ты выглядишь толстым», — приводит слова Экхофф Expressen.

Экхофф добавила, что ей самой стало неприятно от своих слов и что она нечасто говорит такое.

«Другие смеялись, но я была обеспокоена. Я отправила ему сообщение, и он ответил: «Я заслужил это». Но я всё ещё не отошла от этого», — добавила биатлонистка.

В декабре 2018 года Нортуг объявил о завершении карьеры.

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Петтер Нортуг завершил карьеру
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