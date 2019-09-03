С. Фуркад: в прошлом сезоне стало понятно, что Мартен — человек

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал неудачное выступление брата Мартена в минувшем сезоне. На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м.
«Тут может быть много причин. Ты не можешь резюмировать плохой сезон только одной причиной. Это может быть физическая подготовка, потому что мы поменяли тренера в нашей команде. Также Мартен делал много вещей помимо спорта. Возможно, он был не на 100 процентов готов и сконцентрирован на сезоне. Посмотрим в предстоящем сезоне, сможет ли он исправить эти ошибки.
Конечно, я был расстроен. Но я думал, что он человек. Иногда Мартен выглядит как машина. Однако именно в этом сложном сезоне стало понятно, что он только человек.
Он не из тех, кто показывает эмоции. Он их контролирует и очень методичен в этом. Если у него есть план, то он чётко ему следует и не выходит за рамки. Мы разные. Думаю, что Мартен лучше, потому что у него есть хладнокровие. Он знает, как контролировать свои эмоции. А я не такой. Я люблю делиться с людьми эмоциями, мне сложнее их контролировать. Иногда получается это сделать, иногда — не очень. Думаю, это главное качество Мартена", — цитирует Симона Фуркада сайт «Матч ТВ».
Симон Фуркад становился чемпионом мира в смешанной эстафете, призёром мировых первенств. В Кубке мира он несколько раз поднимался на подиум и по итогам сезона-2011/12 стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок.
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