Губерниев — о смерти легендарного биатлониста Ханевольда: как же так, в 49 лет?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти трёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону норвежца Халвара Ханевольда, который скончался в возрасте 49 лет.

«Халвар Ханевольд умер. Скоропостижно. Трёхкратный золотой олимпийский биатлонист. Спортивный комментатор норвежского ТВ. Просто шок. Как же так, Халвар? В 49 лет? Не могу в это поверить… Светлая память!» — написал Губерниев в «Инстаграме».

Ханевольд начал заниматься биатлоном в достаточно позднем возрасте — в 15 лет. Однако уже в сезоне-1991/92 он дебютировал на профессиональном уровне. Норвежец является трёхкратным олимпийским чемпионом: он побеждал на Играх-1998 в Нагано (Япония) в индивидуальной гонке, спустя 4 года норвежец стал участником победной эстафеты в Солт-Лейк-Сити (США), на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (Канада) он вновь победил в составе эстафетной четвёрки.

На его счету также две серебряные и одна бронзовая медаль Игр и пять побед на чемпионатах мира. Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет.

Запись доступна на странице Губерниева в «Инстаграме».