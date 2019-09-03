Легендарный норвежский биатлонист Халвар Ханевольд скончался в возрасте 49 лет

Легендарный норвежский биатлонист Халвар Ханевольд скончался в своём доме, в родном городе Аскер, в возрасте 49 лет. Об этом сообщает Nettavisen. Причины смерти биатлониста не называются.
Ханевольд начал заниматься биатлоном в достаточно позднем возрасте — в 15 лет. Однако уже в сезоне-1991/92 он дебютировал на профессиональном уровне. Норвежец является трёхкратным олимпийским чемпионом: он побеждал на Играх-1998 в Нагано (Япония) в индивидуальной гонке, спустя 4 года норвежец стал участником победной эстафеты в Солт-Лейк-Сити (США), на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (Канада) он вновь победил в составе эстафетной четвёрки.
На его счету также две серебряные и одна бронзовая медаль Игр и пять побед на чемпионатах мира. Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет.
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