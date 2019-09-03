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Шипулин: Ханевольд был моим ориентиром. Глубоко подавлен известием о его смерти

Шипулин: Ханевольд был моим ориентиром. Глубоко подавлен известием о его смерти
Биатлон 0

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в эстафетной гонке Антон Шипулин прокомментировал новость о смерти легендарного норвежского биатлониста Халвара Ханевольда.

«Я глубоко подавлен известием о смерти Халвара Ханевольда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров. В 2010 году для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром», — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Халвар Ханевольд скончался в своём доме, в родном городе Аскер, в возрасте 49 лет. Причины смерти биатлониста не называются. Норвежец — пятикратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира.

Легендарный норвежский биатлонист Халвар Ханевольд скончался в возрасте 49 лет
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