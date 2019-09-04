СБР — о Ханевольде: российская биатлонная семья потеряла своего хорошего друга

Союз биатлонистов России опубликовал сообщение в связи с уходом из жизни 49-летнего трёхкратного олимпийского чемпиона Халварда Ханевольда.



«Российская биатлонная семья потеряла своего хорошего друга — на 50-м году жизни умер трехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, норвежец Халвард Ханевольд. Несколько поколений российских биатлонистов (включая половину членов правления СБР) выходило на старт с прославленным и колоритным норвежцем, чья спортивная карьера в большом биатлоне длилась без малого 20 лет, а на ветеранские старты он и вовсе выходил до самой смерти. Большой друг России, Халвард не раздумывая соглашался принимать участие во всех проектах, какие только предпринимал СБР и российские биатлонные центры. По завершении спортивной карьеры Ханевольд не оставил биатлона — весной 2018 он был в Тюмени уже в качестве телекомментатора.



Союз биатлонистов России, вся российская биатлонная семья выражает глубокие соболезнования родным и близким выдающегося спортсмена и скорбит о его преждевременной смерти вместе с миллионами российских болельщиков», — сказано в сообщении на сайте СБР.



Ханевольд дебютировал на профессиональном уровне в сезоне-1991/92, однако только после сезона-1995/96 пробился в состав сборной Норвегии на крупных соревнованиях. Помимо трёх золотых олимпийских медалей, на его счету два серебра и одна бронза, а также пять побед на чемпионатах мира. Ханеволд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет.

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