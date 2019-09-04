Йелланн — о кончине Ханевольда: это жестоко, мне тяжело дышать

Олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Эгиль Йелланн прокомментировал известие о кончине легендарного партнёра по команде Халвара Ханевольда. Трёхкратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в 49 лет.
«Я в непередаваемом потрясении. Человек в 49 лет просто уходит. Это жестоко. Я не знаю, что сказать. Мне тяжело дышать», — приводит слова Йелланна NRK.
По словам Эгиля, Халвар был великим спортсменом, прекрасным партнёром по команде и отличным семьянином.
«Когда только слышишь его имя, улыбка сама появляется на лице. У меня остались только позитивные воспоминания о Халваре. Мне будет его не хватать. Мне нужно время, чтобы всё осмыслить. Мои мысли сейчас с его семьёй», — сказал Йелланн.
На счету Ханевольда также две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских гр и пять побед на чемпионатах мира. Он завершил карьеру в 2010 году.
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