Йелланн — о кончине Ханевольда: это жестоко, мне тяжело дышать

Олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Эгиль Йелланн прокомментировал известие о кончине легендарного партнёра по команде Халвара Ханевольда. Трёхкратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в 49 лет.

«Я в непередаваемом потрясении. Человек в 49 лет просто уходит. Это жестоко. Я не знаю, что сказать. Мне тяжело дышать», — приводит слова Йелланна NRK.

По словам Эгиля, Халвар был великим спортсменом, прекрасным партнёром по команде и отличным семьянином.



«Когда только слышишь его имя, улыбка сама появляется на лице. У меня остались только позитивные воспоминания о Халваре. Мне будет его не хватать. Мне нужно время, чтобы всё осмыслить. Мои мысли сейчас с его семьёй», — сказал Йелланн.

На счету Ханевольда также две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских гр и пять побед на чемпионатах мира. Он завершил карьеру в 2010 году.

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