Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Волков — о смерти Ханевольда: господь забирает лучших

Волков — о смерти Ханевольда: господь забирает лучших
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете биатлонист Алексей Волков опубликовал в своём «инстаграме» стихотворение Людмилы Королёвой, которое посвятил Халвару Ханевольду, трёхкратному олимпионику из Норвегии, ушедшему из жизни 3 сентября в возрасте 49 лет.

«Господь, как видно, забирает лучших… P. S. Я очень горд, что был знаком с ним лично! Это великий пример для всех спортсменов и не только… На все времена! Пусть земля тебе будет пухом!» — написал Волков.

Посмотреть комментарий Волкова можно в «Инстаграме».

Ханевольд, закончивший карьеру в 2010 году, выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Нагано в 1998 году, а в составе сборной Норвегии дважды победил в эстафетах: в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Ванкувере в 2010-м. Также на его счету пять золотых медалей чемпионатов мира (в том числе одна личная).

Олимпийский чемпион Ферри: несколько месяцев назад Ханевольд выглядел здоровым
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент