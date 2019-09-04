Волков — о смерти Ханевольда: господь забирает лучших

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете биатлонист Алексей Волков опубликовал в своём «инстаграме» стихотворение Людмилы Королёвой, которое посвятил Халвару Ханевольду, трёхкратному олимпионику из Норвегии, ушедшему из жизни 3 сентября в возрасте 49 лет.

«Господь, как видно, забирает лучших… P. S. Я очень горд, что был знаком с ним лично! Это великий пример для всех спортсменов и не только… На все времена! Пусть земля тебе будет пухом!» — написал Волков.

Посмотреть комментарий Волкова можно в «Инстаграме».

Ханевольд, закончивший карьеру в 2010 году, выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Нагано в 1998 году, а в составе сборной Норвегии дважды победил в эстафетах: в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Ванкувере в 2010-м. Также на его счету пять золотых медалей чемпионатов мира (в том числе одна личная).

