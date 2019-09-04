Президент Международного союза биатлонистов отреагировал на смерть Ханевольда

Президент IBU Олле Далин высказал соболезнования в связи со смертью Халвара Ханевольда, трёхкратного олимпийского чемпиона из Норвегии, который ушёл из жизни 3 сентября в возрасте 49 лет.

«Мы невероятно опечалены смертью Халвара Ханевольда, биатлониста и легенды Олимпиад. Он ушёл слишком рано. Он воплотил в себе лучшие черты биатлониста. Он был скромным как для олимпийского чемпиона с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалью. Он был любопытным, вдумчивым, но прежде всего — дружелюбным человеком. Он всегда находил чему улыбнуться и над чем посмеяться. Не говоря уже о его потрясающем таланте, мы будем скучать по его дружелюбию, щедрости, остроумию и неизменной улыбке, которую никогда не забудем. В это тяжёлое время мыслями мы с семьёй и друзьями Халвара», — цитирует Далина официальный сайт IBU.

Ханевольд, закончивший карьеру в 2010 году, выиграл индивидуальную гонку на Олимпиаде в Нагано в 1998-м, а в составе сборной Норвегии дважды победил в эстафетах: в Солт-Лейк-Сити в 2002-м и в Ванкувере в 2010-м. Также на его счету пять золотых медалей чемпионатов мира (в том числе одна личная).