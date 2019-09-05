Олимпийский чемпион Малышко: порой после вопросов хочется ударить журналиста

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о трудностях общения с прессой, с которыми ему не раз приходилось сталкиваться по ходу карьеры. Малышко спросили, не было ли у него мысли ударить журналиста после какого-нибудь неудобного вопроса.
«Естественно, бывает. Особенно когда задают какой-то банальный вопрос, который всем понятен: «Почему вот так?» Хочется жёстко ответить. В такие моменты действительно нужно пройти мимо и спокойно сказать: «Ребята, извините. Давайте не сейчас. Чуть попозже», — цитирует Малышко «Матч ТВ».
Также Малышко спросили, было ли ему когда-нибудь стыдно за своё поведение в отношении журналистов.
«Наверное, бывало. Когда плохие гонки, а ты говоришь, что это было плохо. Звучит как глупые оправдания, хотя хочешь донести какую-то свою позицию. Тем не менее понимаешь, что если плохая гонка, то надо признаться, что да, сегодня не получилось», — добавил он.
На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Малышко завоевал золотую медаль в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Антоном Шипулиным.
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