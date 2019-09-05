Малышко объяснил, почему биатлонистам не стоит извиняться за штрафные круги

Олимпийский чемпион Сочи в эстафете биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, почему, по его мнению, спортсмен не должен просить прощения, после того как не смог закрыть все мишени на стрельбище.
«В прошлом году я очень извинялся за то, что зашёл на штрафные круги. Объясню, почему не стоит так делать. Я посмотрел на психологию иностранцев, на психологию европейского биатлона. У них в той же гонке немец зашёл на четыре штрафных круга. Весь стадион ему аплодировал, поддерживал. И он на следующей эстафете бежал и показывал прекрасный результат. Я думаю, что это и есть психология победителя — когда вместо извинений должны поддержать», — цитирует Малышко «Матч ТВ».
По мнению Малышко, такой подход пойдёт на пользу в дальнейшем, когда спортсмен будет готовиться к следующим гонкам.
«Естественно, спортсмен чувствует свою вину и свою ошибку. Но здесь важна именно отдача от трибун, от зрителей, чтобы этот спортсмен на следующий день вышел и просто отдал 200-процентную реализацию. Если мы будем после таких гонок спортсменов «топить», то на следующую гонку он выйдет и ничего уже не покажет.
Наверное, я за то, чтобы спортсмены чувствовали больше поддержки болельщиков, а не приходилось нам сломя голову извиняться: «Простите нас, таких плохих неудачников». Мы все работаем. Просто не отрываемся от этих ковров и тренажа.
Очень хочу, чтобы все болельщики встали на нашу сторону. А вместо извинений наши бы сказали: «Ничего страшного. Завтра мы отобьём победу. Всё будет хорошо», — добавил он.
На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Малышко завоевал золотую медаль в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Антоном Шипулиным.
- 5 сентября 2019
-
16:17
-
13:48
- 4 сентября 2019
-
22:38
-
16:14
-
15:21
-
14:16
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:23
-
12:12
-
11:18
-
09:36
-
02:26
-
01:00
- 3 сентября 2019
-
23:03
-
22:21
-
22:12
-
21:24
-
21:19
-
16:16
-
13:20
- 2 сентября 2019
-
21:28
-
16:57
-
16:34
-
13:42
-
00:33
- 1 сентября 2019
-
18:18
- 31 августа 2019
-
23:58
-
18:44
- 30 августа 2019
-
18:09
-
11:35
-
10:57
-
10:09
- 29 августа 2019
-
17:52