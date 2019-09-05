Малышко объяснил, почему биатлонистам не стоит извиняться за штрафные круги

Олимпийский чемпион Сочи в эстафете биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, почему, по его мнению, спортсмен не должен просить прощения, после того как не смог закрыть все мишени на стрельбище.

«В прошлом году я очень извинялся за то, что зашёл на штрафные круги. Объясню, почему не стоит так делать. Я посмотрел на психологию иностранцев, на психологию европейского биатлона. У них в той же гонке немец зашёл на четыре штрафных круга. Весь стадион ему аплодировал, поддерживал. И он на следующей эстафете бежал и показывал прекрасный результат. Я думаю, что это и есть психология победителя — когда вместо извинений должны поддержать», — цитирует Малышко «Матч ТВ».

По мнению Малышко, такой подход пойдёт на пользу в дальнейшем, когда спортсмен будет готовиться к следующим гонкам.

«Естественно, спортсмен чувствует свою вину и свою ошибку. Но здесь важна именно отдача от трибун, от зрителей, чтобы этот спортсмен на следующий день вышел и просто отдал 200-процентную реализацию. Если мы будем после таких гонок спортсменов «топить», то на следующую гонку он выйдет и ничего уже не покажет.

Наверное, я за то, чтобы спортсмены чувствовали больше поддержки болельщиков, а не приходилось нам сломя голову извиняться: «Простите нас, таких плохих неудачников». Мы все работаем. Просто не отрываемся от этих ковров и тренажа.

Очень хочу, чтобы все болельщики встали на нашу сторону. А вместо извинений наши бы сказали: «Ничего страшного. Завтра мы отобьём победу. Всё будет хорошо», — добавил он.

На Олимпиаде в Сочи в 2014 году Малышко завоевал золотую медаль в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Евгением Устюговым и Антоном Шипулиным.