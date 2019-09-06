Васильев: перед эстафетой на ОИ-1984 нам пригрозили отправкой в Афганистан

Двукратный олимпийский чемпион советский биатлонист Дмитрий Васильев рассказал, что перед эстафетой на Олимпиаде в Сараево сборную навестил председатель спорткомитета Марат Грамов, который намекнул, что в случае неудачи спортсмены отправятся снайперами в Афганистан.
«Ожидать можно было чего угодно. Когда нам об этом говорили, не показалось, что это шутка. Нам вообще было не до шуток — учитывая то, что мы неудачно выступили в первых двух видах программы: ни одной медали. А перед нами стояла задача завоевать золото.
Когда приехал Грамов, космонавт Леонов и кто-то ещё, производилась накачка, стимулирование. Мы отнеслись к этому серьёзно. Совсем не хотелось думать даже теоретически, что мы могли оказаться в Афганистане.
Масла в огонь подлил главный тренер сборной Виктор Маматов. Он сказал Грамову: «Как Дима Васильев первый этап пробежит, так всё и будет». После этих слов я провёл бессонную ночь. Пытался уснуть, не получалось. Лежал. То ли от страха, то ли от концентрации мой этап удался и стал рекордным: я привёз ближайшему сопернику больше минуты», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
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