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Биатлонистка Мякяряйнен получила травму во время тренировки на лыжероллерах

Биатлонистка Мякяряйнен получила травму во время тренировки на лыжероллерах
Биатлон / Кубок мира 0

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что во время тренировки на лыжероллерах получила повреждения.

«На этой неделе мне понадобилась знаменитая финская выдержка. Пришлось тренироваться после аварии на лыжероллерах в среду.

Эти виды стоят того, чтобы сюда подняться, несмотря на то что каждый шаг причиняет боль.

Надеюсь набрать форму до следующих выходных, к старту чемпионата Финляндии в Контиолахти», – написала Мякяряйнен в «Инстаграме».

Напомним, финская спортсменка является обладательницей трёх Кубков мира (сезоны 2010/11, 2013/14 и 2017/18), а также чемпионкой мира 2011 года.

Запись доступна на странице Мякяряйнен в «Инстаграме».

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