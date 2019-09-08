Биатлонистка Мякяряйнен получила травму во время тренировки на лыжероллерах

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что во время тренировки на лыжероллерах получила повреждения.

«На этой неделе мне понадобилась знаменитая финская выдержка. Пришлось тренироваться после аварии на лыжероллерах в среду.

Эти виды стоят того, чтобы сюда подняться, несмотря на то что каждый шаг причиняет боль.

Надеюсь набрать форму до следующих выходных, к старту чемпионата Финляндии в Контиолахти», – написала Мякяряйнен в «Инстаграме».

Напомним, финская спортсменка является обладательницей трёх Кубков мира (сезоны 2010/11, 2013/14 и 2017/18), а также чемпионкой мира 2011 года.

Запись доступна на странице Мякяряйнен в «Инстаграме».