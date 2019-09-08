Бывший биатлонист Шипулин уверенно лидирует на выборах в Госдуму

Свердловский избирком опубликовал первые результаты голосования на довыборы в Госдуму от Серовского городского округа, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург». С большим отрывом лидирует бывший биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин. По предварительным данным, спортсмену удалось набрать 47,14%.
За две недели до голосования Антона едва не сняли с выборов. Выяснилось, что Шипулин не задекларировал свои зарубежные счета. Лишь после решения областного суда он сохранил своё место в числе кандидатов в Госдуму.
Сам Шипулин неоднократно говорил о своей готовности открыть в округе 20 приёмных и оперативно отвечать на вопросы свердловчан. Триумфатор сочинской Олимпиады надеется, что сможет решать вопросы, связанные не только со спортом, но и социальной жизнью россиян.
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