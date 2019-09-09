Резцова: Шипулин вместо борьбы за спортсменов пошёл носить чемоданы президенту

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала решение олимпийского чемпиона Антона Шипулина стать депутатом Госдумы. По данным ЦИК, после обработки 99,77% бюллетеней известно, что бывший биатлонист получил 41,57% голосов. У его ближайшего преследователя — Алексея Коровкина из «Справедливой России» — 24,03% голосов.

«Я не поддерживаю, когда великие спортсмены уходят в Государственную Думу. Им нужно заниматься спортом — это же люди спорта, они должны заниматься этим и передавать детям свой опыт, а не сидеть и не думать. Что они сделали для спорта? Ничего… Может, сделали что-то для себя, чтобы их карьера росла, а для общей массы и детей — ничего.

Шипулин, может, преследует позицию, чтобы ничего не делать. Не знаю… По лёгкому пути идут. Я всегда за то, чтобы они передавали свой опыт детям и молодёжи. Может, это и резко, но мне не понравилось поведение Шипулина, когда в Корею наших спортсменов не пустили. Антон, вместо того чтобы поддерживать и бороться за своих спортсменов, как это делала Вяльбе, которая боролась за это, взял и пошёл носить чемоданы президенту, выражение такое… Мне это не понравилось, я это всё не поддерживаю.



Шипулин станет исключением и будет добросовестно работать? Такого не бывает, по крайней мере если судить по другим. Тот же его товарищ Саша Легков отошёл от спорта, он больше к политике, и он поменялся. Занимается лишь в том направлении, чтобы у него всё получалось в бизнесе, в его личных начинаниях", — цитирует Резцову Sport24.

Шипулин завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года.