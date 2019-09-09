Шипулин: хочу попасть в комитет Госдумы по спорту

Олимпийский чемпион, бывший российский биатлонист Антон Шипулин, набравший на выборах депутата Госдумы РФ по Серовскому избирательному округу более 41% голосов, сообщил, что рассчитывает попасть в комитет по спорту.



«Какие инициативы и законопроекты — ещё рано говорить. У меня опыта до этого никакого не было. Первоочередная задача для меня, это освоиться. Моё желание — попасть в комитет по спорту, потому что это та тема, в которой я разбираюсь, то, чем я жил большую часть своей жизни. Есть намерения изменить нашу устаревшую систему», — приводит слова Шипулина «Интерфакс».



Антон сообщил, что спонсорами его избирательной кампании стали знакомые и друзья. Кампания обошлась в сумму около 18-20 млн рублей.



«Могу точно и сразу сказать, что никаких договорённостей у нас не было, что я буду чем-то обязан или лоббировать их интересы», — отметил Шипулин.

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