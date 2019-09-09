Шипулин: хочу попасть в комитет Госдумы по спорту

Олимпийский чемпион, бывший российский биатлонист Антон Шипулин, набравший на выборах депутата Госдумы РФ по Серовскому избирательному округу более 41% голосов, сообщил, что рассчитывает попасть в комитет по спорту.
«Какие инициативы и законопроекты — ещё рано говорить. У меня опыта до этого никакого не было. Первоочередная задача для меня, это освоиться. Моё желание — попасть в комитет по спорту, потому что это та тема, в которой я разбираюсь, то, чем я жил большую часть своей жизни. Есть намерения изменить нашу устаревшую систему», — приводит слова Шипулина «Интерфакс».
Антон сообщил, что спонсорами его избирательной кампании стали знакомые и друзья. Кампания обошлась в сумму около 18-20 млн рублей.
«Могу точно и сразу сказать, что никаких договорённостей у нас не было, что я буду чем-то обязан или лоббировать их интересы», — отметил Шипулин.
- 9 сентября 2019
-
14:55
-
12:07
-
11:23
- 8 сентября 2019
-
22:41
-
16:34
- 6 сентября 2019
-
23:15
-
22:06
-
16:55
-
12:46
- 5 сентября 2019
-
18:13
-
16:17
-
13:48
- 4 сентября 2019
-
22:38
-
16:14
-
15:21
-
14:16
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:23
-
12:12
-
11:18
-
09:36
-
02:26
-
01:00
- 3 сентября 2019
-
23:03
-
22:21
-
22:12
-
21:24
-
21:19
-
16:16
-
13:20
- 2 сентября 2019
-
21:28
-
16:57
-
16:34