Вяльбе — Шипулину: не читай отзывы, люди сейчас озлоблены
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина с победой на выборах в Государственную Думу.
Шипулин, который баллотировался от партии «Единая Россия», выиграл довыборы по Серовскому одномандатному округу Свердловской области, набрав 41,59% голосов.
«Антон, от души поздравляю! Уверена, что ты получил большой опыт новой жизни! Желаю быть достойным сыном нашей великой страны, каковым был в спорте! Не читай отзывы, будь верен себе, своим избирателям, и всё у тебя обязательно получится!
P.S. Не читай отзывы, люди сейчас озлоблены, и надеюсь, быстро поймёшь, почему. С огромным уважением и наилучшими пожеланиями!» – написала Вяльбе в «инстаграме» Шипулина.
Фото: «Инстаграм» Антона Шипулина
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