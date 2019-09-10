Гурьев: какой спринт, когда мы сами себе по 12 секунд на рубеже привозим?

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал о задачах, которые стоят перед спортсменками на сборе в Тюмени.

«Перед сбором в Тюмени мы задавали вопросы спортсменкам и беседовали с теми, кто выступал на августовском летнем чемпионате мира в Раубичах. Потому что нахождение на огневых рубежах там было очень долгим. Особенно в спринте, где стреляли «стойку» аж по 36 секунд. Хотя в межсезонье у нас показатели совсем другие. Лёжа первый выстрел – на 12-й секунде, а на 26-й винтовка уже за спиной и с палками спортсменка уходит. Стоя соответственно ещё быстрее. Начинаем стрелять на 10-й секунде, а всего на рубеже находимся 24.

А когда у нас в Раубичах 36 секунд на «стойке» спортсменки находятся, это ни в какие рамки. Какой спринт, когда мы сами себе по 12 секунд на рубеже «привозим»?! А отнять это время – все были бы в призёрах. Вообще, мы нацеливаем спортсменок четыре рубежа проходить за 1 минуту 45 секунд. Это мировая элита. Убеждаем спортсменок убрать психологический барьер, чтобы не было чувства перестраховки. Всё должно быть отработано до автоматизма. На тренировках всё получилось, а на соревнования в Беларуси вышли – и снова пришли к тем же большим секундам…

Конечно, мы реагировали, разговаривали. И уже в пасьюте заставляли спортсменок стрелять быстрее. Сейчас в Тюмени проводим тесты. В рамках одного из них сразу 10 спортсменок выбили больше 500 очков – рубеж солидный, показатель определённого уровня мастерства. Также был тест на прохождение четырёх рубежей – две «лёжки» и две «стойки». И 10 биатлонисток уложились в 1 минуту 45 секунд по времени. Так что мы с надеждой смотрим в будущее. То, что предлагалось летом, спортсменки усвоили и переварили", — цитирует Гурьева «Тюменская арена».

На соревнованиях в Раубичах сборная России завоевала 12 наград — 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.