Логинов подписал контракт с СБР

Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский биатлонист Александр Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом сообщил президент организации Владимир Драчев.
«Логинов подписал контракт», — передаёт слова Драчёва ТАСС.
Напомним, ряд членов сборной России не были согласны с условиями СБР о трудовом контракте. Без соответствующей подписи лидер национальной команды России рисковал пропустить грядущий сезон. Недовольство условиями договора также высказывали его партнёры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.
В конце июня свою подпись под соглашением поставил Гараничев, после чего Логинов остался последним из прошлогоднего состава сборной, кто не подписал контракт с СБР. В минувшем розыгрыше Кубка мира Александр занял второе место в общем зачёте.
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