Куклина: не скажу, что соцсети сильно помогают отвлекаться

Россиянка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от прошедшего в Раубичах чемпионата мира по летнему биатлону.
«Прошли старты в Беларуси немного не так, как мы ждали. Показали не вполне то, что планировали. Но тот соревновательный, именно скоростной блок, который я хотела выполнить, сделать удалось», — приводит слова Куклиной «Тюменская арена».
Спортсменка также рассказала об увлечении социальными сетями.
«Мне муж помогает вести „инстаграм“, особенно в период межсборья. Не скажу, что соцсети сильно помогают отвлекаться. Конечно, время отнимают. Но я это делаю в основном в межсборье. Что касается того, что оно у меня проходит активно, это вполне нормально и способствует подготовке. Потом не надо втягиваться в работу во время сбора», — сказала Куклина.
В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона Лариса стала 62-й.
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