Легенду биатлона Ханевольда похоронят 20 сентября в его родном городе

Похороны трёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Халвара Ханевольда пройдут 20 сентября. Прощание со спортсменом состоится в церкви его родного города Аскер (Норвегия), сообщает NRK.

Ханевольд начал заниматься биатлоном в довольно позднем возрасте — в 15 лет. Однако уже в сезоне-1991/92 он дебютировал на профессиональном уровне. Норвежец является трёхкратным олимпийским чемпионом: он побеждал на Играх-1998 в Нагано (Япония) в индивидуальной гонке, спустя 4 года норвежец стал участником победной эстафеты в Солт-Лейк-Сити (США), на Олимпиаде-2010 в Ванкувере (Канада) он вновь победил в составе эстафетной четвёрки.



На его счету также две серебряные и одна бронзовая медаль Игр и пять побед на чемпионатах мира. Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет.



Легендарный норвежский биатлонист ушёл из жизни 3 сентября в возрасте 49 лет. У него остались жена и двое детей.