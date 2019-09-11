IBU снял обвинения в допинге с девяти казахстанских биатлонистов

Антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с девяти казахстанских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба IBU.



Организация сняла обвинения с Галины Вишневской, Алины Райковой, Дарьи Климиной, Ольги Полтораниной, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анны Кистановой, Антона Пантова и Василия Поткорытова. Причиной такого решения стало отсутствие доказательной базы.



Напомним, спортсмены были отстранены от международных соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. В январе 2019 года итальянская полиция провела обыски в расположении сборной Казахстана. У врача сборной был найден ряд запрещённых веществ. Невзирая на это, все допинг-пробы, взятые у вышеперечисленных биатлонистов, дали отрицательный результат.