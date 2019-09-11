Хованцев покинет пост старшего тренера мужской сборной России

Член тренерского штаба сборной России по биатлону, тренер резервной сборной Сергей Белозёров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера национальной команды. Об этом сообщает ТАСС.



Невзирая на данную перестановку, Хованцев продолжит работать на посту главного тренера национальной сборной России. При этом в Союзе биатлонистов России отмечают, что решение ещё не согласовано с Министерством спорта.

Ранее Хованцев работал в тренерских штабах сборных Украины, Эстонии и Финляндии. Возглавил сборную России специалист в 2018 году. В период с 1992 по 1998 год Хованцев уже работал на посту старшего тренера сборной. С июня 2010 года по март 2011-го являлся тренером женской национальной сборной России.