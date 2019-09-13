Подчуфарова не выступит на летнем чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что пропустит летний чемпионат России.

Напомним, возвращение 27-летней биатлонистки в профессиональный спорт должно было состояться на чемпионате России по летнему биатлону, который пройдёт с 17 по 23 сентября в Чайковском.

«Во избежание вопросов на предстоящей неделе… Я пропущу летний чемпионат России, потому что мне всё ещё не хватает подготовки. Я чувствую, что нужно провести ещё много «базовой работы» до наступления зимы. Не хочу повторять прошлых ошибок.

Форсаж выльется в болезни, пропуск большого количества тренировок и потерю времени. Спасибо за понимание», – написала Подчуфарова в «Инстаграме».

Напомним, Подчуфарова является бронзовым призёром чемпионата мира—2017.