Подчуфарова не выступит на летнем чемпионате России по биатлону
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заявила, что пропустит летний чемпионат России.
Напомним, возвращение 27-летней биатлонистки в профессиональный спорт должно было состояться на чемпионате России по летнему биатлону, который пройдёт с 17 по 23 сентября в Чайковском.
«Во избежание вопросов на предстоящей неделе… Я пропущу летний чемпионат России, потому что мне всё ещё не хватает подготовки. Я чувствую, что нужно провести ещё много «базовой работы» до наступления зимы. Не хочу повторять прошлых ошибок.
Форсаж выльется в болезни, пропуск большого количества тренировок и потерю времени. Спасибо за понимание», – написала Подчуфарова в «Инстаграме».
Напомним, Подчуфарова является бронзовым призёром чемпионата мира—2017.
Подчуфарова: хотела сменить спортивное гражданство
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