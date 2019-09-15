Клыков: Белозёров уходил в коммерцию, но вернулся в биатлон — это его место

Чемпион Европы по биатлону 1994 года Николай Клыков, который сейчас работает в тюменской ОСШОР Луизы Носковой, рассказал о своём бывшем наставнике Сергее Белозёрове, который стал старшим тренером мужской сборной России.
«Пришёл к Белозёрову где-то в 23 года. Первое впечатление – это наставник, который «видит» спортсмена. Сергей Иванович досконально знает принципы тренировочного процесса, подходит к нему очень скрупулёзно. Умеет дозировать нагрузку, планировать наперёд. Ему важно для каждого спортсмена найти подходящую систему. Пусть не сразу, но поэтапно.
Его можно назвать большим профессионалом, прежде всего. Когда у Белозёрова спортсмен выходит на тренировку – он должен понимать, что и зачем делает, каким должен быть результат. Идёт постоянный анализ. Что-то ненужное отсекается, добавляется другое. Работа у него – системная. Сергей Иванович подкован и теоретически, и практически. Уже тогда, в 90-е годы, когда у биатлонистов и близко не было такого технического оснащения, он вручную успевал держать под контролем всё: пульс, зоны, в которых надо работать.
Сергей Иванович всегда следил за новыми подходами, работал по современным методикам. Ещё в 90-е и уже тем более сейчас. Плюс у него есть стержень. Ну и, конечно, огромная мотивация. Ведь он к этому давно шёл, но так сложилось, что раньше не получилось. Времена были непростые, Сергей Иванович даже уходил в коммерцию. Но вернулся в биатлон и правильно – это его место», — приводит слова Клыкова «Тюменская арена».
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