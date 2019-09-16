Вирер не смогла выйти на старт Открытого чемпионата Германии из-за болезни

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер пропустила Открытый чемпионат Германии из-за болезни. Об этом сообщает официальный сайт «Матч ТВ». Соревнования по летнему биатлону проводились на лыжероллерах.



Соревнования прошли в Рупольдинге. Обладательница «Большого хрустального глобуса» всё время находилась в немецком городе, однако в последние три дня перед гонкой не тренировалась. По информации источника, у неё заболело горло.



В итоге женский масс-старт выиграла немка Дениз Херманн с результатом 34 минуты и 47,2 секунды. Второе место заняла украинка Вита Семеренко, третьей стала соотечественница Вирер Лиза Виттоцци.